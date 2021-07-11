ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية منذ تفشي «كورونا»

المصدر: طرابلس - البيان

اتسعت دائرة انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020، فيما أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار.



وقال المركز إنه تسلم، السبت، 7458 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4604 عينات، وإيجابية 2854 عينة بنسبة 38.2% من إجمالي العينات المفحوصة.



وبذلك ارتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالة بينها 180 ألفاً و860 شفاءً، و19 ألفاً و990 نشطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعّمين ضد الوباء 425 ألفاً و119 شخصاً.



وقالت اللجنة العليا لمجابهة الأزمة والاستجابة لجائحة «كورونا» في مصراتة، الأحد، إنه تم اكتشاف 845 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة، مشيرة إلى إجراء 1582 مسحة على حالات مشتبهة بالإصابة بمركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام.



وأعلنت بلدية صبراتة، غربي طرابلس، بدء العمل بعدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد اعتباراً من يوم الاثنين، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدن القريبة منها.



فقد تقرر إيقاف العمل بشكل جزئي بالأسواق والمحال التجارية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً مع التزام أصحاب المحالّ بشروط السلامة.



كما تقرر إيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة باستثناء من لديه امتحانات هذا الأسبوع على أن توقف الدراسة حتى إشعار آخر، وقفل المصايف والمتنزهات والحدائق العامة حتى إشعار آخر، وقفل أقسام السوق الشعبي باستثناء قسم سوق المواشي مع التشديد على الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة.



وحسب بلدية صبراتة، تقرر منع الجلوس بالمقاهي أثناء ساعات الحظر، وقفل صالات الأفراح والرياضة والحلاقة الرجالية والنسائية حتى إشعار آخر، كذلك قفل مراكز تحفيظ القرآن الكريم حتى إشعار آخر فتح جميع المساجد لصلاة العيد مع الالتزام بشروط السلامة العامة.



إلى ذلك، أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو قرب وصول شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبدء في منح الجرعة الثانية لمن تلقوا اللقاح، وقال إن بعض الشحنات ستحمل لقاحات تُعطى من جرعة واحدة، موضحاً أنها تتضمن كميات من لقاح «سبوتنيك لايت الروسي» الذي يمنح من جرعة واحدة، إضافة إلى جونسون أند جونسون وسينوفاك وأسترازينكا.



وكانت الحكومة الليبية اتخذت الخميس الماضي إجراءات احترازية عاجلة وتشديدات صارمة، تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المتحور (دلتا) في البلاد، حيث قررت غلق منافذ البلاد البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي وباء «كوفيد 19» في الدولة الجارة.