ألمانيا تسجل 952 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 952 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 671 إصابة.

وسجل المعهد 35 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 16 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت 8ر5 إصابات (5ر5 أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و735 ألفا و420 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و225 حالة. وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و634 ألف شخص.

وزاد معدل الاستنساخ، وهو أمر حاسم في قياس سرعة انتشار كورونا، بشكل كبير مؤخرا، حيث بلغ أمس الخميس 09ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب بإمكانه حسابيا إصابة 109 أشخاص آخرين. ويعكس معدل الاستنساخ وضع الإصابة قبل ما يتراوح بين 8 و 16 يوما.