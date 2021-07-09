روسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ يناير

سجلت روسيا 25766 إصابة يومية بكوفيد-19 اليوم الجمعة، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ الثاني من يناير كانون الثاني، في وقت تجد فيه السلطات صعوبة في وقف تصاعد حاد في الإصابات يُنحى باللائمة فيه على السلالة المتحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا".

يسعى المسؤولون لتشجيع الروس أو حتى دفعهم للتطعيم منذ بداية الزيادات الحادة في الإصابات الشهر الماضي. كان الإقبال على التطعيم ضعيفا، لكن السلطات تقول إنه ارتفع الآن بشكل كبير.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة الفعالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى وهذه هي الفكرة المثالية. لكن الواقع يقول إن من الصعب تحقيق هذا".

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إن حوالي 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال فريق العمل الروسي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 726 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يوشك أن يكون رقما قياسيا للوفيات اليومية. وأضاف أن إجمالي الوفيات قفز إلى 141501.

ومع ذلك تحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل وتقول إن روسيا سجلت حوالي 270 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 من أبريل 2020 إلى أبريل 2021.

وسجلت روسيا خمسة ملايين و733218 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي قبل 18 شهرا.