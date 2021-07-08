أفريقيا تشهد أسوأ أسبوع لتفشي فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن القارة شهدت أسوأ أسبوع من حيث أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث قفزت الأعداد بنسبة 20 في لمئة خلال الأيام السبعة الماضية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن مويتي قولها في اجتماع عبر الهاتف، إنه "بالنسبة لأفريقيا، الأسوأ لم يأت بعد، حيث تستمر الموجة الثالثة التي تتحرك سريعا، في اكتساب السرعة وأرض جديدة في الدول". وقالت إن نهاية هذه الموجة "لا يزال أمامها عدة أسابيع".

وقالت إنه خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، تم تسجيل رقم قياسي للإصابات بكورونا في أفريقيا، بواقع 251 ألف حالة، وتتضاعف الإصابات الآن كل 18 يوما.

وقال توليو دي أوليفيرا، مدير معهد "كريسب" للأبحاث، والمعني بالتسلسل الجيني في جنوب أفريقيا، إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى، انتشرت في أنحاء القارة، وتهيمن حاليا على الكثير من المناطق.

وأضاف أن 16 دولة أفريقية تشهد الآن رسميا عودة تفشي الفيروس.

وأشارت مويتي إلى "بوادر أمل" في أن تتحسن حملات توفير اللقاحات في القارة.

وقالت إنه بعد شبه توقف في مايو، ويونيو، تم تسليم أكثر من 6ر1 مليون جرعة عبر مبادرة كوفاكس للقارة في الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع أن يصل حاليا أكثر من 20 مليون جرعة للقاحي جونسون آند جونسون وفايزر من الولايات المتحدة.