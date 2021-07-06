وزارة الصحة التايلاندية تحذر من تفشي سلالة دلتا في أنحاء البلاد

المصدر: وكالات

حذرت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا سريعا في أنحاء البلاد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية و5420 حالة إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 294 ألفا و653 حالة، وحالات الوفاة 2333 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن مركز إدارة الوضع الوبائي القول إن بانكوك سجلت أعلى حالات وفاة وإصابة بالفيروس، بلغت 1492 حالة إصابة و33 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم المركز تاويسليب فيسانويوثين تحذير وزارة الصحة من خطورة سلالة دلتا، حيث أنها في طريقها لتجاوز السلالات الأخرى في أنحاء البلاد بعدما هيمنت على بانكوك.