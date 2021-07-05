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    بريطانيا تلغي إلزامية الكمامة اعتباراً من 19 يوليو

    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون إلزاميا في الاماكن العامة المغلقة في انكلترا اعتبارا من 19 يوليو.

    وقال جونسون في مؤتمر صحافي "سنضع حدا (...) للإلزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا انهاء الزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

     

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