قرارات جديدة للجنة المصرية العليا لإدارة أزمة كورونا

المصدر: وام

وافقت " اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا" اليوم على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات و دور السينما و المسارح وغيرها بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلا من 50%.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري واستعرضت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية مبادرة "إنقاذ الأرواح وسبل العيش" في إطار الشراكة بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) التابع للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة "ماستركارد"، والتي ستقوم بموجبه المؤسسة بتوفير 1.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشراكة مع المركز لتسريع نشر اللقاحات في القارة الأفريقية موضحة أن محاور المبادرة ترتكز علي تمويل شراء اللقاحات الإضافية اللازمة لتطعيم 50 مليون شخص في القارة، ودعم قدرات التصنيع المحلي للقاحات في أفريقيا، ودعم سلاسل التوريد الخاصة باللقاحات في الدول الأفريقية وتوفير الدعم لها في مجال إنشاء مراكز تطعيم وتدريب ورفع قدرات العاملين بها.

واستعرضت وزيرة الصحة المصرية مستجدات موقف تصنيع اللقاحات مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حاليا إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع.

وتطرقت إلى الموقف الحالي بشأن التعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك وسبوتنيك إضافة إلى موقف توافر الأكسجين موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

