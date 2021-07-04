الكويت تسجل 1654 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 363 آلف و 672في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة اليوم سبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 2017.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 301 .

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1788 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد - 19) خلال ال24 ساعةالماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 343265 حالة.