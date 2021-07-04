«كورونا» يتسارع و«دلتا» يسابق اللقاحات

المصدر: دبي - أمجد عرار

تسابق السلالات المتحورة لفيروس كورونا عمليات التطعيم عالمياً، حيث تشهد دول عديدة تفشّياً سريعاً للفيروس وارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات، الأمر الذي دفع بمنظمة الصحة العالمية لدق جرس الخطر، وحث قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية، في وقت تسارعت وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أمريكا اللاتينية.



د.تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أشار إلى أن متحوّر دلتا شديد العدوى يسابق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة غارديان البريطانية. وقال «إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييماً مستمراً وتعديلاً دقيقاً لاستجابة الصحة العامة». وأضاف أنه «تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية»، وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة غارديان.



ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.



وخلص جيبريسوس إلى أن التطعيم على نطاق واسع هو أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح والانتعاش الاقتصادي.



ويأتي تحذير رئيس منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يستمر فيه متغير دلتا في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.



تحذير إسرائيلي



وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أنه سيتم فرض قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا إذا ما استمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «سلالة دلتا تنتشر في كل أنحاء العالم ووتيرة تفشيها أعلى بكثير من جميع السلالات السابقة... غايتنا هي ممارسة الحد الأقصى من الحفاظ على سلامة مواطني إسرائيل، وفي نفس الوقت ممارسة الحد الأدنى من المساس بالاقتصاد».



وأضاف: «أدعو المواطنين لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة... امتنعوا عن الاكتظاظ في الأماكن المغلقة. وإذا لم يكن هناك تعاون من قبل المواطنين، وإن واصلت وتيرة الإصابات في الارتفاع، سننظر في إعادة بعض القيود». وجدد الدعوة للمراهقين للحصول سريعاً على اللقاح.



وتتزايد أعداد الحالات اليومية الجديدة بشكل حاد في دول مثل المملكة المتحدة والبرتغال وروسيا. وقال مسؤولو الصحة البريطانيون خلال الأسبوع الجاري إن حالات متغير دلتا زادت أربعة أضعاف في أقل من شهر، وفقاً لشبكة سكاي نيوز، وارتفعت الحالات المؤكدة الجمعة بنسبة 46٪ عن الأسبوع السابق. وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن متغير دلتا منتشر أيضاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة وقد تم اكتشافه في جميع الولايات الخمسين. وأفادت «إنسايدر» بأن أركنساس وكولورادو وميسوري ونيفادا ويوتا هي الولايات الأكثر عرضة لهذا النوع.



وإزاء تسارع وتيرة الإصابات بالمتحورة «دلتا» تشهد أوروبا جدلاً محتدماً حول تلقيح أفراد الطواقم الطبية. ففي إيطاليا، اتخذ 300 من مقدمي الرعاية الصحية إجراءات قانونية لإلغاء إلزام العاملين في المجال الطبي والصحي بتلقي اللقاح. وفي فرنسا يتزايد الضغط لإجبار كل العاملين في الرعاية الصحية على تلقي اللقاحات «قبل مطلع سبتمبر» بغية «تجنّب موجة رابعة».



إنذار مبكر



وفي ألمانيا، أعلن رئيس حكومة ولاية تورينغن أنه يعول على أنظمة الإنذار المبكر التي تنذر في الوقت المناسب بتزايد انتشار الفيروس. وتابع: «يتعين علينا الاستعداد للخريف بشكل أفضل مما قمنا به في العام الماضي»، فيما قررت البرتغال التي تواجه أيضاً متحورة دلتا، إعادة فرض حظر تجول ليلي من الجمعة في 45 منطقة بينها العاصمة لشبونة. ويخضع حوالي نصف سكان البرتغال البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة لهذا الحظر.



وأعلنت روسيا اليوم تسجيل 25 ألفاً و142 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ مطلع يناير. وسجّلت روسيا الأسبوع الحالي أعداداً قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية. وأعلنت السبت 697 وفاة بكوفيد فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء الأحد 663 حالة خلال 24 ساعة، فيما أعلنت كازاخستان المجاورة تسجيل 3003 إصابات جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة قياسية.



ضغوط هائلة



آسيوياً، دخلت قيود صارمة حيز التنفيذ السبت في إندونيسيا التي تشهد موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا. وفرضت البلاد التي سجلت السبت رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات (27913) و493 وفاة (مقابل 539 الجمعة)، إغلاقاً جزئياً في العاصمة جاكرتا وجزيرة جاوة وبالي.



وفي بنغلادش، حيث تفرض الحكومة إغلاقاً في مواجهة ارتفاع «مقلق وخطير» في حصيلة الإصابات، تبدو المستشفيات وعائلات المصابين عاجزة عن احتواء الوتيرة المتسارعة للإصابات في مدينة خولنا (جنوب-غرب) التي أصبحت البؤرة الجديدة للإصابات.



وأعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 6025 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 20 حالة إصابة لأشخاص وافدين من الخارج.