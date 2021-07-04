سلطنة عمان تسجل 143 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية

المصدر: الوكالة العمانية

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و4662 حالة إصابة جديدة وتعافي 5886 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 171 وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 1589 فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 532.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 275166 حالة والمتعافين 242874 بنسبة تصل إلى 3ر88 بالمائة والوفيات 3283 بنسبة 1.2 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 29012.