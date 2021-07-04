روسيا تسجّل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ مطلع العام

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا الأحد عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكوفيد، في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة "دلتا".

وارتفعت أعداد ضحايا كوفيد-19 منذ منتصف يونيو في روسيا في ظل تردد الكثير من سكانها في التطعيم والتشكيك في اللقاحات التي تم تطويرها محليا.

وأعلنت روسيا الأحد عن 25142 إصابة جديدة، في أعلى حصيلة إصابات منذ 2 يناير عندما كانت البلاد تخرج من ثاني موجة وبائية.

وسجّلت روسيا الأسبوع الجاري أعدادا قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية. وأعلنت السبت 697 وفاة بكوفيد فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء الأحد 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.

ويعتقد بعض الخبراء بأن روسيا لا تفصح عن كامل عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إذ أنها لا تحتسب سوى الحالات التي يثبت فيها بعد تشريح الجثة بأن الفيروس كان السبب الأساسي للوفاة.

وسجّلت موسكو، أكبر بؤرة للوباء على مستوى البلاد، 7624 إصابة جديدة و111 وفاة جرّاء كوفيد.

واستبعدت الحكومة فرض إغلاق على مستوى البلاد لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حض السكان مجددا هذا الأسبوع على تلقي اللقاحات و"الإنصات إلى الخبراء" لا الشائعات.

ومثّل التردد في تلقي اللقاحات تحديا كبيرا للسلطات الروسية وكانت موسكو أولى مدن البلاد التي تلزم سكانا بالتطعيم.

وذكرت سلطات المدنية أنه من المقرر أن يتلقى 60 في المئة على الأقل من الموظفين في قطاع الخدمات كامل جرعات اللقاحات بحلول منتصف اغسطس.

وتوفي حتى الآن 137,952 شخصا من بين 5,6 ملايين أصيبوا بالفيروس في روسيا، وفق الأرقام الرسمية.