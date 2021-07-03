«خلط اللقاحات» يزيد من جاذبية «أسترازينيكا».. وألمانيا توصي بتطبيقه فوراً

المصدر: دبي - البيان

بعد العديد من الدراسات عن فعالية اللقاحات والمدة الزمنية بين الجرعتين، التقطت لجنة التطعيم الألمانية فكرة مبتكرة أثبتتها تجارب علمية، وهي أنه بدلاً من أن تكون جرعتا اللقاح من نوع واحد، كما هو سائد، فإن الخلط بين لقاحين يعطي نتائج أفضل، وعليه وقع اختيار اللجنة على أن تكون إحدى الجرعتين لقاح أسترازينيكا والأخرى إما من بيونتيك/ فايزر أو موديرنا. فما التفاصيل؟



أعلنت لجنة التطعيم، الخميس الماضي، على نحو مفاجئ، أن الأفراد الذين تلقوا أول جرعة تطعيم من لقاح «أسترازينيكا» بإمكانهم مستقبلا - بصرف النظر عن السن - الحصول على الجرعة الثانية من لقاح من نفس النوع من تطوير شركات أخرى، مثل «بيونتيك/فايزر» أو «موديرنا».



أمس، أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان توفر لقاحات كافية من نوعية «mRNA» لتطبيق التوصيات الجديدة التي أعلنتها لجنة التطعيم الدائمة بشأن لقاح «أسترازينيكا».



وقال شبان عقب مشاورات مع نظرائه على مستوى الولايات في برلين الجمعة: «يمكن بسرعة للغاية تطبيق التوصيات لأن هناك لقاحات متوفرة بالقدر الكافي من نوعية (mRNA)»، مثل فايز وموديرنا.



واعترف شبان قائلا: «مثل هذه التوصية من الممكن بالطبع أن تربك للوهلة الأولى الكثير من الذين يريدون الحصول على التطعيم»، مضيفا أنه هو ووزراء الصحة على مستوى الولايات فوجئوا القرار. وذكر أن هناك ما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف شخص من المقرر أن يحصلوا على جرعة ثانية من لقاح أسترازينيكا الأسبوع المقبل فقط.



وأكد الوزير الفعالية العالية التي ستنتج عن تلقي جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا وثانية من بيونتيك/فايزر أو موديرنا، مشيرا أيضا إلى التوصية بالمباعدة بين موعد تلقي الجرعتين بأربعة أسابيع فقط، وأوضح أن هذا يعني أنه لن يتعين الانتظار لمدة 12 أسبوعا لتلقي الجرعة الثانية، مثلما تم التوصية من قبل بالنسبة للقاح أسترازينيكا.



وقال شبان: «هذا المزيج هو أحد أفضل تركيبات اللقاحات المتوفرة حاليا»، موضحا أن هذا يجعل لقاح أسترازينيكا أكثر جاذبية.



وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا.



وأكد أن «المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا».



يأتي هذا التطور رغم أن الشكوك ما زالت تحيط بلقاح أسترازينيكا حيث حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تهدئة مخاوف البريطانيين ممن تم تطعيمهم من أنهم لن يكونوا قادرين للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف؛ لأنهم تلقوا جرعات لقاح استرازينيكا الذي صنع في الهند والمعروف باسم «كوفيشيلد»، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.



عموماً، تبقى اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي هي أربعة، فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.