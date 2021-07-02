السعودية: تراجع معدل الإصابات الجديدة بكورونا بعد قفزات قياسية

المصدر: د ب ا

سجلت السعودية، اليوم الجمعة انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بعد سلسلة قفزات قياسية متتالية خلال الأسبوع الماضي خاصة مع وصول من حصلوا على اللقاح إلى أكثر من 18 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي من 32 مليون.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 490464 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1208 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 470328 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7848 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 12288 حالة، منها 1374 حالة حرجة.