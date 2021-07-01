«كورونا».. التطعيم يسابق السلالات المتحورة

المصدر: (عواصم - البيان، وكالات)

فيما تسود العديد من دول العالم الخشية من السلالات المتحورة لفيروس كورونا، بلغ عدد جرعات اللقاح المقدمة للسكان في العالم أكثر من 3 مليارات جرعة، أكثر من ثلثها في الصين، في ظل تأكيدات مسؤولين طبيين وسياسيين بأن اللقاح هو الوسيلة الأهم لمكافحة الوباء.ووفقاً لمرصد جامعة جونز هوبكينز لرصد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بلغ عدد جرعات اللقاح المضاد لكورونا المقدمة 3,006,860,439 جرعة. وهذا الرقم يعادل أكثر من ثلث سكان العالم.

وأكثر من ثلث هذه الجرعات مقدمة في الصين، حيث وصل عدد اللقاح التي تم تطعيم السكان فيها إلى أكثر من 1.2 مليار جرعة لقاح، وتلتها الهند بحوالي 333 مليون جرعة.

وشجّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الروس المترددين جداً في تلقي اللقاح، على التطعيم معلناً تلقيه لقاح «سبوتنيك V».

في الأثناء، قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، أمس، إن بلاده ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا، نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب «سلالة دلتا»، التي رُصدت أول مرة في الهند.