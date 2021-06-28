دول العالم تواجه سلالة «دلتا» بمضاعفة التطعيم

المصدر: عواصم - وكالات

في وقت ينتشر المتحور «دلتا» من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، أكّدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع المتعلق بسلالة «دلتا+» مقلق، ولا بد من الرد عليه بالتطعيم لتحصين العالم من أثر الفيروس.

وأعربت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في مشاركة في برنامج سولوفيوف لايف عبر يوتيوب، أول من أمس، عن أن هذه السلالة تصيب عدداً كبيراً جداً من الخلايا، مضيفة إن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة. وأوضحت أن التصدي للسلالة الجديدة يتطلب الالتزام بالتلقيح ونظام ارتداء الكمامات، مؤكدة وجوب بذل قصارى الجهود في وقت قصير، وإلا فإن العالم سيواجه إغلاقاً عاماً. وتبرز النتائج في الولايات المتحدة إذ إن اللقاحات المعتمدة في الولايات المتحدة فعالة، كما يقول خبراء، عن الفيروسات المتحورة.

وأظهرت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة أن البلاد في وضع أفضل كثيراً مما كانت عليه قبل 6 أشهر في حربها مع وباء كورونا، إذ انخفضت الإصابات والوفيات.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا أول مرة في الهند في ديسمبر 2020. وما يجعله مخيفاً مقارنة ببقية السلالات أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40 - 60 في المئة.

من جهة أخرى أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء إجمالي 2ر95 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4ر18 مليون حالة، بالإضافة إلى 512 ألفاً و735 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و17 أسبوعاً.

قلق

في الأثناء، دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في سيدني أمس في مسعى لاحتواء موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا ناجمة عن نسخة دلتا المتحوّرة الأكثر عدوى والتي تثير القلق حول العالم، وخصوصاً في روسيا حيث أعلنت موسكو حصيلة يومية قياسية للوفيات جرّاء كوفيد.

وكانت البرتغال أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن أن المتحوّرة باتت منتشرة في أوساط سكانها. كما تنتشر دلتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا فيما تنسب إليها ما بين 9 و10 في المئة من إصابات كوفيد المسجّلة في فرنسا.

أعلنت موسكو ارتفاع معدّل انتقال العدوى بنسبة 25 في المئة الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المسجّلة رسمياً بنسبة 33 في المئة.

وأما في جنوب إفريقيا، فتعد المتحوّرة دلتا أيضاً وراء ارتفاع عدد الإصابات، وفق ما أفاد علماء، في وقت تخطط الحكومة لاتّخاذ إجراءات إضافية.

وفي فرنسا، توفي مريضان أصيبا بالمتحورة دلتا في جنوب غربي البلاد فيما أعلنت الحكومة عن خطة تحرّك فورية.. لتجنّب عودة انتشار الوباء.

مع ذلك، تمضي دول أوروبية عدة قدماً في تخفيف القيود.