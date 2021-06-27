بنغلاديش تحظر وسائل النقل العام ... وتسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت الحكومة البنغلاديشية اليوم الأحد عزمها حظر وسائل النقل العام بداية من يوم غد الاثنين، وذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد لحصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إخطار صادر عن الحكومة أن جميع مراكز التسوق والمواقع السياحية والمنتجعات وأماكن الترفيه ستظل مغلقة أيضا بموجب القواعد الجديدة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وتعتزم الحكومة نشر أفراد لإنفاذ القانون من أجل التصدي لأية محاولات لخرق القواعد.

وأعلنت بنغلاديش اليوم الأحد تسجيل 119 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى عدد يومي لحالات الوفاة منذ بداية الجائحة. وسجلت البلاد أيضا 5268 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 888406 .

وكانت حكومة بنغلاديش أعلنت الجمعة الماضية أنه سيتم فرض إغلاق صارم في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين.

وارتفعت حالات الإصابة بعد رفع تدريجي لقيود سابقة لمكافحة فيروس كورونا. وفاقم من الوضع هذا الشهر، وصول سلالة دلتا الهندية وعدم كفاية جرعات اللقاحات.