المتحورة دلتا تصبح هي السائدة في البرتغال

المصدر: أ ف ب

أصبحت المتحورة دلتا، التي تسببت في ارتفاع جديد بحالات الإصابة بكورونا في البرتغال خلال الأسابيع الأخيرة، هي المتحورة السائدة في البلاد وفقاً لأحدث بيانات السلطات الصحية.

وهذه المتحورة، التي تعتبر أكثر عدوى، باتت تمثّل أكثر من 51% من حالات الإصابة الجديدة في البرتغال وأكثر من 70% من حالات الإصابة في منطقة لشبونة، متجاوزةً بذلك متحورة ألفا التي ظهرت بادئ الأمر في إنجلترا، حسب أرقام كشفتها المديرية العامة للصحة مساء الجمعة.

وفي مواجهة هذا الوضع، قررت البرتغال تشديد القيود في المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس مثل لشبونة، حيث تم مجدداً تقليص ساعات العمل وقدرة المطاعم والمتاجر على الاستقبال.

كما تم الإبقاء على قيود التنقل بين منطقة لشبونة الكبرى وبقية أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودفع هذا الارتفاع في حالات الإصابة ألمانيا، الجمعة، إلى إضافة البرتغال إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنع عملياً دخول أشخاص من هذا البلد الى الأراضي الألمانية.