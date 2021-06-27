العالم على أبواب 3 مليارات جرعة لقاح

المصدر: عواصم - وكالات

اقترب العالم من إعطاء ثلاثة مليارات جرعة لقاح، فيما تتسارع وتيرة التطعيم في عدد من الدول، في محاولة للسيطرة على متحوّر دلتا الذي تسلّل إلى أكثر من 92 دولة. وأفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأنّه تم إعطاء 2.86 مليار جرعة من اللقاحات على مستوى العالم، فيما بلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بـ43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط سبعة أيام.

إلى ذلك، أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لبحوث الفيروسات، بأنّ أكثر من نصف سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وأنّ أكثر من ثلث السكان حصلوا على الجرعة الثانية. وأوضحت بيانات المعهد، أنّ 44.4 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل (53.3 % من الس كان) فيما حصل 28.9 مليون شخص على الجرعة الثانية (34.8% من السكان).

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على «تويتر»، إنّ بلاده ألمانيا تجاوزت بريطانيا أول مرة من ناحية العدد المطلق لعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم التي تم إعطاؤها. كما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن توريدات لقاح كورونا إلى بلاده ستزيد على نحو ملحوظ في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنّ شركة موديرنا الأمريكية على سبيل المثال ستضاعف توريداتها المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين. ولفت شبان، إلى وصول مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون الأسبوع المقبل، فضلاً عن قرب وصول شحنة كبيرة من استرازينيكا وبيونتيك.

وأضاف شبان: «سنورد نحو خمسة ملايين جرعة لمراكز التطعيم في الولايات في أول أسبوع من يوليو» مشيراً إلى أنه لم يحدث توريد بمثل هذا الحجم من قبل. ووعد الوزير، بأن يتمكن كل بالغ في ألمانيا يرغب في التطعيم من أخذ جرعة أولى بحلول نهاية يوليو.

وأعلنت ناميبيا تعليق إعطاء الجرعات الأولى من لقاحات كورونا مؤقتاً، مع تناقص الإمدادات.