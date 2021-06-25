«موجة ثالثة» ونقص لقاحات.. إفريقيا في قلب جحيم كورونا

المصدر: جوهانسبرغ - أ.ف.ب

تشهد قارة إفريقيا التي لا تزال بطيئة جداً في التلقيح ضد فيروس كورونا، موجة وبائية ثالثة عنيفة تفرض ضغوطاً على المستشفيات المنهكة أصلاً والتي تعاني نقصاً في الموارد.

وتجنّبت القارة السمراء حتى الآن سيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل والهند، ولا تزال إفريقيا مع قرابة 5,3 ملايين إصابة بالمرض و139 ألف وفاة، القارة الأقلّ تضرراً في العالم بعد أوقيانيا.

وقالت مديرة منطقة إفريقيا في منظمة الصحة العالم، ماتشيديسو مويتي، إنّ الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى، معتبرة أنّ هذه الموجة قد تكون الأسوأ. ويترافق تفشي الفيروس مجدداً في القارة، مع تراخي التدابير المقيّدة، وانتشار النسخ المتحوّرة الأشد عدوى وحلول الشتاء في جنوب القارة، حيث تتركز 40 في المئة من الإصابات.

ويواجه الأطباء في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في القارة بتسجيلها 35 في المئة من الإصابات، تدفقاً غير مسبوق للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات الإصابة بكوفيد.

وتقول المسؤولة عن جمعية الأطباء في جنوب إفريقيا، أنجيليك كويتزي: «ما نراه حالياً مختلف عن الموجتين الأولى أو الثانية».

وتشهد ناميبيا وزامبيا المجاورتان توجه منحنيات كوفيد نحو الارتفاع. وتحدث وزير الصحة في زامبيا مؤخراً عن الاكتظاظ في مشارح الجثث، فيما قال نظيره الأوغندي، إن هناك عدداً كبيراً من الشباب في المستشفيات، وهو أمر مختلف عما كان عليه الوضع خلال الموجة الثانية.

وتضرب الموجة الثالثة أيضاً الدول التي كانت لا تزال حتى الآن تُعتبر بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء على غرار ليبيريا وسيراليون في غرب إفريقيا.

وصرّح رئيس ليبيريا، جورج ويا، أنّ الوضع أكثر إثارة للقلق مما كان منذ عام، متحدثاً عن مستشفيات مكتظة بمرضى يعانون من صعوبات تنفسية.

واتخذت الدول الإفريقية مجدداً تدابير صحية صارمة، ففيما فرضت أوغندا من جديد إغلاقاً، وفرضت على تجار الأسواق البقاء في محلاتهم والنوم فيها وعدم العودة إلى منازلهم، فرضت كينيا حظر تجوّل، بينما أعادت ناميبيا ورواندا وزيمبابوي فرض تدابير.

وتأتي الموجة الثالثة في وقت تتوقف تقريباً عمليات تسليم اللقاحات للقارة. ووفق منظمة الصحة العالمية، تلقى أقل من 1 في المئة من السكان اللقاح بشكل كامل.

وتُوجّه انتقادات للدول الغربية التي وعدت بتقديم مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى الدول الفقيرة، إلا أن هذا الوعد لم يُترجم على أرض الواقع. ووفق منظمة الصحة، تحتاج إفريقيا بشكل عاجل إلى مليون جرعة.

وقال عالم الفيروسات الكاميروني، جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «إنه سباق مع الوقت، الوباء متقدم علينا، في إفريقيا، لسنا بصدد الانتصار في المعركة ضد الفيروس».