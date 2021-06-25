إسرائيل تعيد فرض الكمامات في الأماكن المغلقة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أنه من بدءا من الساعة 12:00 من ظهر اليوم سيسري الإلزام بوضع كمامة في أي مكان مغلق باستثناء مكان السكن الدائم وذلك إثر ارتفاع نسب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان الوزارة فإن وضع الكمامة لا يسري على القاصرين دون سن 7 أعوام والأشخاص الذين يواجهون صعوبة بوضع الكمامة أو العاملين في مكان مغلق بصورة دائمة وكذلك مدربي الرياضة.

ونصحت الوزارة بوضع الكمامات منذ الآن في أماكن توجد فيها تجمعات بمشاركة عدد كبير من الأشخاص في المناطق المفتوحة، كما أوصت الافراد الذين لم يتلقوا التطعيم بالامتناع عن المشاركة في التجمعات.

و قال منسق مكافحة فيروس كورونا البروفيسور نحمان أش اليوم ان الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة يأتي في أعقاب تسجيل 227 إصابة مؤكدة بكورونا أمس حسبما أكد للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الصحة قولهم إنه إذا لم يكن وضع الكمامات كافيا فإنه ستُفرض قيود على التجمعات داخل أماكن مغلقة من أجل لجم انتشار الفيروس.

وعُثر أمس على آثار لسلالة كورونا الهندية في مياه الصرف الصحي في مدينة عسقلان التي لم يكن معروفا أنه يوجد انتشار للفيروس فيها الأمر الذي جعل مسؤولي الصحة يرجحون احتمال انتشار خفي للفيروس.