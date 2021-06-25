دراسة تكشف موعد عودة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كوفيد-19

المصدر: د ب ا

ذكرت دراسة فرنسية أن أولئك الذين يفقدون حاسة الشم بسبب اصابتهم بكوفيد-19من المرجح أن تعود مرة أخرى إليهم في غضون أشهر في الغالب.

ووفقا للدراسة فإنه في 49 من بين 51 شخصا جرى فحصهم، عادت حاسة الشم في غضون ثمانية أشهر، لكن لا تزال هناك مشاكل لدى شخصين في الشعور بالرائحة بعد مرور عام.

وأجريت الدراسة بإشراف ماريون رينود من مستشفيات جامعة ستراسبورج ونشرتها "جاما اوبن نيت وورك" يوم الخميس.

ووجد فريق البحث أن الإحساس بالرائحة عاد بالكامل في حوالي 84 % من المشاركين بعد أربعة أشهر فقط.

وبعد 12 شهرا، عادت حاسة الشم لدى 96 %.