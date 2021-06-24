دراسة: أول حالات كورونا انتشرت قبل اكتشافها

المصدر: د ب ا

أشارت دراسة جديدة لنمذجة البيانات تشير إلى انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم بسرعة أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق إلى أنه من المحتمل أن تكون الحالات الأولى لكوفيد- 19 قد أصيبت في الصين بين أوائل أكتوبر ومنتصف نوفمبر 2019.

وقال الباحثون إن الحالة الأولى كانت على الأرجح في 17 نوفمبر، في تحليل نُشر في مجلة "بلوس باثوجينز" العلمية.

وتم تسجيل أولى حالات الإصابة بكوفيد- 19 رسميا في أوائل ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بوسط الصين، رغم أن الخبراء اعتقدوا منذ فترة طويلة أن الفيروس كان ينتشر بين البشر قبل ذلك.

وهذه هي أيضا وجهة النظر التي يتبناها فريق علماء منظمة الصحة العالمية المكلف بدراسة أصل تفشي كوفيد- 19 في بداية العام.

وقام باحثو البيانات، بقيادة ديفيد روبرتس الأستاذ بجامعة كنت في بريطانيا، بحساب الفترة الزمنية التي يرجح أن يكون العامل الممرض استغرقها للانتقال من الحيوانات إلى البشر، بناء على معلومات عن الحالات الأولى المؤكدة في الصين وخارجها.

ويشير النموذج إلى أنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتشر في جميع أنحاء العالم في وقت مبكر من شهر يناير 2020.