«فايزر - بيونتيك» فعّال ضد دلتا والعالم يستشرف عهد تخفيف القيود

المصدر: عواصم - وكالات

أظهر لقاح «فايزر- بيونتيك» فعالية كبيرة في تحييد سلالة دلتا التي تثير قلقاً واسعاً، وفي مؤشّر على سرعة تفاعل العالم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بدأ عدد من الدول تسريع عمليات التطعيم، فيما مضت أخرى في تخفيف القيود على المطعمين.

وأكّد مسؤول بشركة فايزر في إسرائيل، أنّ لقاح فايزر- بيونتيك فعّال بدرجة كبيرة في الوقاية من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا. وقال ألون رابابورت، مدير فايزر الطبي في إسرائيل: «ما لدينا الآن من بيانات جمعناها عبر الأبحاث التي نجريها في المختبر وتشمل بيانات من الأماكن التي حلت فيها سلالة دلتا الهندية محل السلالة البريطانية كأكثر السلالات انتشاراً، تشير إلى أنّ لقاحنا فعّال جداً، بنحو 90 بالمئة، في منع مرض كوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا».

ومن المنتظر أن تسمح مصر للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات كورونا المعتمدة، الدخول دون إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل «بي.سي.آر».

ويجب على المسافرين تقديم شهادات تتضمن رمز الاستجابة السريعة «كيو.آر كود» تفيد بأنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات كوفيد-19 الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم.

بدورها، أعلنت سنغافورة، أنّها تعتزم إعطاء جرعة أولى من اللقاح لمعظم سكانها بحلول يوليو المقبل، وذلك بعد تأمين المزيد من الإمدادات، ما يشير إلى احتمالية تخفيف القواعد المتعلقة بالسفر والتباعد الاجتماعي بالنسبة للسكان الحاصلين على اللقاح. وذكرت وكالة «بلومبرج»، أنّ الحكومة ستعجّل من وتيرة التطعيمات اعتباراً من غد السبت.

كما ستفتح الدولة المدينة إمكانية الحصول على اللقاح أمام المقيمين الدائمين، وحاملي التصاريح طويلة الأجل، الذين يبلغون من العمر 39 عاماً أو أقل، وذلك اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل، وستمدد فرصة الأولوية بالنسبة للسنغافوريين من نفس الفئة العمرية لمدة أسبوع إضافي.

إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية، أمس، إنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا، ما يمهد الطريق للموافقة على جرعات هذا اللقاح في البلاد.

وذكرت إدارة السلع العلاجية أنها منحت قراراً مؤقتاً لشركة صناعة الأدوية الأمريكية التي تعاقدت معها حكومة كانبرا الشهر الماضي لتقديم 25 مليون جرعة. وقالت الهيئة المنظمة في بيان: «من المتوقع أن تقدم موديرنا طلباً للتسجيل المؤقت قريباً».

في الأثناء، تخوض القارة الإفريقية حرباً ضروساً ضد موجة ثالثة من الفيروس، فيما تواجه صعوبات جمة في الحصول على ما يكفي من اللقاحات.

وقال جون نكنجاسونج مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، إن القارة لا تنتصر في معركتها ضد جائحة كوفيد-19، مضيفاً أنه أشد قلقاً بشأن الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب أياً كان مصدر الجرعات.

وقال في إفادة أسبوعية عبر الإنترنت: «جاءت الموجة الثالثة بقوة لم تكن معظم الدول مستعدة لها. لهذا فإن الموجة الثالثة قاسية للغاية، اسمحوا لي أن أطرح الأمر بصراحة، إننا لا ننتصر في أفريقيا في هذه المعركة ضد الفيروس، لذلك لا يهم حقاً بالنسبة لي إن جاءت اللقاحات من برنامج كوفاكس أو أي مكان، كل ما نحتاجه هو إتاحة سريعة للقاحات».