"الصحة الهندية": متحوّر "دلتا بلس" لفيروس كورونا "مثير آخر للقلق"

المصدر: البيان الإلكتروني

صنفت وزارة الصحة الهندية الثلاثاء، متغير "دلتا بلس" لفيروس كورونا باعتباره "مثيرًا للقلق"،وفق ما نقلت "سي. ان. ان".

ويُعد المتغير نسخة من متغير "دلتا" لفيروس "كوفيد-19"، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، واكتُشف في 3 ولايات هندية حتى الآن، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وتم تقديم المتغير الجديد، الذي تشير إليه الحكومة الهندية أيضًا باسم "AY.1"، أو "B.1.617.2.1"، إلى نظام البيانات العالمي "Global Data System"، وفقاً لبيان حكومي.

واكتُشف المتغير لدى 22 مريضاً في ولايات ماهاراشترا، وكيرالا، وماديا براديش الهندية، بحسب ما ذكره وزير الصحة الهندي، راجيش بوشا، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.

وعُثر على 16 من أصل 22 حالة في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند وحدها، وفقاً لما ذكره.

ونصحت الحكومة الهندية تلك الولايات بالاعتماد على تدابير الاحتواء بشكل فوري، وتعزيز الاختبارات، والتتبع، والتطعيم في مناطق تواجد المتغير.