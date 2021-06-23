«متحوّر دلتا».. أمريكا على خطى بريطانيا

المصدر: واشنطن - وكالات

تمثل سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

وفي هذا الصدد، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي من «الخطر الأعظم» لجهود محاربة فيروس كورونا، وعبّر عن مخاوف تكرار «مأساة» بريطانيا. ونقلت عنه «سكاي نيوز عربية» تحذيراً من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت سلالة «دلتا» الجديدة، المتحورة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

فاوتشي قال، إنه يبدو أن دلتا «تتبع نفس النمط» مثل ألفا، المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، مع تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريباً. وأضاف: «على غرار الوضع في بريطانيا، يمثل متحور الدلتا حالياً الخطر الأكبر في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كورونا».

دعوة للتطعيم

وتأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، الأمريكيين، الجمعة، على التطعيم ضد كورونا، قائلة إنها تتوقع أن تصبح «دلتا» البديل السائد لـ «كورونا» في الولايات المتحدة.

وتشير الدراسات إلى أن متحور «دلتا» أكثر قابلية للانتقال بحوالي 60 بالمئة من «ألفا» الذي بدوره معدي أكثر من السلالة الأصلية التي ظهرت أواخر عام 2019.

وقالت والينسكي لبرنامج «صباح الخير يا أمريكا»: «بقدر ما تثير سلالة دلتا القلق، فيما يتعلق بقابلية انتقالها السريعة، فإن لقاحاتنا تعمل». وأضافت أنه إذا تم تطعيمك «ستكون محمياً من متغير دلتا هذا». وأكد فاوتشي كذلك أن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لـ «كورونا» تظل فعالة ضد السلالة الجديدة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة، تشمل آيوا وكانساس وميزوري ونبراسكا وكولورادو ومونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ويوتاه ووايومنغ.