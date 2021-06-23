انخفاض كبير في إصابات كورونا بشرق المتوسط

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشف إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن انخفاض كبير في عدد إصابات كوفيد ـ 19 التراكمية في إقليم شرق المتوسط، وذلك بعد شفاء 9.9 ملايين مصابا بنسبة 92.2% من أصل 10.7 ملايين إصابة بمعدل 1.46 لكل 100 ألف من السكان وقعت في الإقليم، الذي يضم 22 دولة عربية بجانب إيران وباكستان وأفغانستان.

وأظهرت البيانات الحديثة الموثقة أن إجمالي الإصابات الحالية بكوفيد ـ 19 بلغت 835 ألف إصابة فقط موزعة على دول الإقليم، في حين بلغ عدد الوفيات التراكمي جراء كوفيد 212 ألفا و900 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.

ووفقا للإحصائيات سجلت الإصابات الجديدة في إقليم شرق المتوسط حوالي 25 ألف إصابة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 283 حالة وفاة جديدة.

وتشير الإحصائيات الأممية إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت في دول الإقليم حتى أمس تخطت 164 مليون فحص، بمعدل 22.4 لكل 100 ألف من السكان.

يشار إلى أن دولة الإمارات أجرت حتى الآن 55.5 ملايين فحصا لكوفيد ـ 19؛ أي ما يعادل 34% من إجمالي الفحوصات التي أجريت في 21 دولة من دولة الإقليم، كما بلغ العدد الإجمالي لجرعات اللقاح في الإمارات حتى الآن 14.6 ملايين جرعة.

ووفقا لإحصائيات الصحة العالمية بلغ عدد حالات الشفاء في الإمارات 595 ألفا و86 حالة ليتبقي 19 ألف حالة إصابة تخضع للعلاج أو الحجر الصحي، فيما بلغت حالات الشفاء في البحرين 255 ألف حالة تعافٍ من أصل 263 ألف إصابة، وفي مصر بلغت حالات الشفاء 206 آلاف حالة من أصل 278 ألف إصابة، وبلغ عدد حالات الشفاء من كوفيد ـ 19 في الأردن 730 ألف حالة شفاء من أصل 747 ألف إصابة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء في الكويت ارتفعت إلى 321 ألف حالة شفاء من أصل 340 ألف إصابة، وفي لبنان ارتفعت إلى 530 ألف حالة شفاء من أصل 543 ألف إصابة، وفي المغرب بلغت حالات الشفاء 514 ألف حالة من أصل 526 ألف إصابة، وفي عُمان ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 220 ألف حالة شفاء من أصل 250 ألف إصابة.

وفي قطر ارتفعت حالات الشفاء إلى 218 ألف حالة من أصل 221 ألف إصابة، وفي السعودية بلغت 457 ألف حالة شفاء من أصل 475 ألف إصابة، وفي الصومال ارتفع عدد المتعافين إلى 7204 حالة من أصل 14.8 آلاف إصابة، وفي السودان تم تسجيل 30 ألف حالة تعافٍ من أصل 36.3 آلاف إصابة، بينما سجلت سوريا 21.7 آلاف حالة شفاء من أصل 25 ألف إصابة.

وتخطت حالات التعافي في تونس 336 آلف حالة من أصل 385 ألف إصابة، بينما سُجلت في اليمن 3.9 آلاف حالة شفاء من أصل 6.9 آلاف إصابة.

ووفق الإحصائيات سجلت إيران 2.8 ملايين حالة تعافٍ من أصل 3.1 مليون إصابة، كما سجلت أفغانستان 65 ألف حالة شفاء من أصل 105 آلاف إصابة، وسجلت باكستان 893 ألف حالة تعافٍ من أصل 949 ألف إصابة.