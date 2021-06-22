دوتيرتي للفلبينيين: اللقاح أو السجن

المصدر: البيان الإلكتروني

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسجن من يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا، إذ يربو إجمالي الإصابات على 1.3 مليون فضلا عن 23 ألف وفاة.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون أمس الاثنين بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا "أنت تختار..اللقاح أو السجن".

وتتناقض تصريحات دوتيرتي مع تصريحات مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي اللقاح إلا أنه طوعي، بحسب "يورونيوز".

وحتى 20 يونيو، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.