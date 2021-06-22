موسكو تُلزم المنشآت الخدمية بتطعيم 60 % من العاملين

المصدر: موسكو – فهيم الصوراني

وقّع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين مرسوماً يحدد آلية وإجراءات تنفيذ تعميم رئيس أطباء الصحة في العاصمة، بشأن التطعيم الإجباري لنسبة 60% على الأقل من العاملين في مختلف القطاعات، وإلزام المنشآت بتحقيق هذه النسبة للوصول إلى المناعة الجماعية، وذلك بعد وصول معدل الإصابات في العاصمة الروسية إلى مستويات الذروة كتلك التي وصلتها العام الماضي، إثر تحديد سلالة (دلتا) في 89% من حالات الإصابة بين سكان العاصمة.

وفي إشارة إلى تدهور الوضح الصحي، ومحذراً من حدوث طفرة فيروسية جديدة، لفت سوبيانين إلى أن سكان موسكو سيتمكنون من إعادة تطعيمهم بالمكون الأول من اللقاح، الذي تم استخدامه سابقاً، بعد الكشف عن وتيرة غير متوقعة للعدوى في المدينة، لأن أكثر من 60% من سكانها لديهم مناعة، ومعلناً كذلك عن تمديد القيود على النشاطات الجماهيرية حتى 29 يونيو، والتي تنطبق أيضاً على المطاعم الليلية والملاعب وصالات الرقص. وكان عدد المصابين بالفيروس في العاصمة الروسية ارتفع بشكل كبير في غضون الأيام القليلة الماضية، وتوقع عمدتها بأن تتضاعف أعدد المرضى الجدد ثلاث مرات، أي بمعدل تسعة آلاف يومياً.

فرض التطعيم

من جانبه، قال وزير العمل والحماية الاجتماعية أنطون كوتياكوف: إن الفصل من العمل بسبب رفض التطعيم غير منصوص عليه في القانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن إبعاد الموظف، الذي لم يتم تطعيمه في حال وجود أمر من طبيب صحي بشأن التطعيم الإجباري لفئات معينة من العمال، وأن الإيقاف عن العمل سيكون ساري المفعول للمدة التي يتم فيها التطعيم الإجباري.

وكانت رئيسة رئيسة هيئة الرقابة في موسكو، إيلينا أندريفا أعلنت في وقت سابق عن قرار تلقيح 60% من موظفي التجارة والخدمات والتموين والنقل والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المجتمعية والتعليم والثقافة، وذلك حتى 15 أغسطس من العام الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن تهديد حقيقي وواسع للسلالة المتحورة «دلتا» في روسيا، لكن مدير مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جونزبورغ أكد أن الأجسام المضادة، التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام لقاح سبوتنك V تحمي من الطفرات المختلفة لـ«كورونا» من البريطانية إلى الهندية، موضحاً أن السلالة «دلتا» أكثر فتكاً، وأضاف: إن تطعيم النساء الحوامل ضد سيوفر الحماية للأطفال حديثي الولادة.