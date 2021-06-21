الفلبين تلغي إلزامية استخدام الكمامات في المناطق المفتوحة

المصدر: د ب ا

قال المتحدث الرئاسي اليوم الاثنين إن الفلبين ستلغي إلزامية استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، في تخفيف آخر للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقد حدث ارتباك بشأن استخدام واقي الوجه، الذي كان إلزاميا في الأماكن المفتوحة والمغلقة بجانب الكمامات الاسبوع الماضي، عندما قال الرئيس رودريجو دوتيرتي إنه يجب استخدامها في داخل المستشفيات فقط. وقال مسؤولو قطاع الصحة وقوة المهام المعنية بالوضع الوبائي في الحكومة إنه مازال من الضروري استخدام الكمامات.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي " ما هو واضح، استخدام واقي الوجه لم يعد مطلوبا في الأماكن المفتوحة".

وأضاف روكي أنه مازال يتم مناقشة ما إذا كان سيتم إلغاء إلزامية استخدام واقي الوجه في الأماكن المفتوحة، مشيرا إلى أن دوتيرتي سيعلن عن هذا الأمر قريبا.

ومن ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث من المتوقع وصول مزيد من اللقاحات في وقت لاحق من هذا الشهر وخلال شهر يوليو المقبل.

وحصل أكثر من 1ر2 مليون مواطن على جرعتي اللقاح منذ أن دشنت الحكومة حملة التطعيم في مارس الماضي.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفلبين مليون و364 ألفا و239 حالة، بعدما تم تسجيل 5249 حالة جديدة اليوم الاثنين. وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 128 حالة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و749 حالة.