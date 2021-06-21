الصين تتجاوز المليار جرعة لقاح ضد «كورونا»

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

كسرت الصين حاجز المليار جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، ليمثل أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

وفي حين تعزف كل من فرنسا واليابان على أوتار تخفيف القيود، سمحت بريطانيا بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز، للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس، ما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرر بشدة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عدد جرعات اللقاحات، التي جرى إعطاؤها في الصين حتى، أول من أمس ، تجاوز المليار جرعة لقاح. وسرّعت الصين من وتيرة حملة اللقاحات المجانية منذ أواخر مارس، واستغرقت الصين 25 يوماً لرفع عدد اللقاحات المعطاة من 100 مليون إلى 200 مليون جرعة، و16 يوماً لرفع العدد من 200 مليون إلى 300 مليون، وستة أيام لرفعه من 800 مليون إلى 900 مليون.

وأظهرت التحديثات اليومية للجنة الوطنية للصحة أن آخر 100 مليون استغرق توزيعها خمسة أيام فقط،

ودخل ما مجموعه 21 لقاحاً مضاداً لـ«كورونا» مرحلة التجارب السريرية في الصين منذ العام الماضي، وتم حتى الآن منح أربعة لقاحات الموافقة المشروطة للتسويق، فيما تم السماح بالاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات داخل الصين، وقال نائب رئيس اللجنة تسنج يي شين: إنه من المتوقع أن يتم تطعيم 70 % على الأقل من السكان المستهدفين في الصين ضد «كورونا» بحلول نهاية 2021. أما اليابان فرفعت حال الطوارئ، أمس، كما كان مقرراً في طوكيو وفي ثماني مناطق أخرى.

مرونة أكبر

أوروبياً، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى، منذ تفشي «كوفيد 19»، ما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرر بشدة. وقال وزير العدل روبرت باكلاند: إن هذا القرار أعطى «مرونة أكبر لحفلات الزفاف في استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة»، وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز اعتباراً من بداية يوليو المقبل إقامة حفلات زفاف ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو في مبنى مغطى جزئياً في أماكن معتمدة مثل الفنادق.وتتجه دول أوروبية أخرى، بينها ألمانيا وإسبانيا إلى رفع تدريجي لتدبير وضع الكمامات بشكل إلزامي على غرار فرنسا، التي بدأت تستعيد الحياة بشكل شبه طبيعي.

500

أعلنت وسائل إعلام حكومية أن فيتنام تلقت 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لـ«كورونا»، تبرعاً من الصين، ليتم توزيعها وفقاً لشروط معينة، ووصلت اللقاحات إلى مطار نوي باي في هانوي، وسوف يتم توفيرها للصينيين، الذين يعيشون في فيتنام وللأشخاص، الذين يخططون لزيارة الصين للعمل أو الدراسة، وفقاً لصحيفة «فيتنام إكسبريس» على الإنترنت.