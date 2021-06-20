السعودية.. تحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع

المصدر: دبي -البيان

أصدر وزير الشؤون الإسلامية في السعودية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ماورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا ، ونص التعميم على:

العمل بجميع "بروتوكولات" الوقاية من " كورونا " بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاتها على الرابط (covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques)ـ والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، إضافى إلى إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (25) دقيقة في صلاة الفجر، و (10) دقائق في صلاة المغرب، و (20) دقيقة في بقية الفروض، والإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة، وإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجدن وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.