تونس تعلن الحجر الصحي الشامل وتغلق عدداً من الولايات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت تونس، اليوم، الحجر الصحي الشامل وغلق الولايات التي تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، في بيان نشرته "سكاي نيوز عربية"، أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد، مشيراً إلى أن الغلق يشمل الولايات التي بها نسبة حدوث حالات عدوى تفوق 400 ساكن لكل 100 ألف ساكن.

ولفت إلى أن القرار جاء بسبب تطور الوضع الوبائي في ولاية القيروان، كما تقرر إحداث مراكز عزل جهوية للحالات الإيجابية ومستشفيات ميدانية للتكفل بالحالات المكتشفة بصفة مبكرة، إلى جانب تعزيز هياكل الخط الأول للتكفل المبكر بالحالات والحرص على إتاحة التزود بالأوكسجين.

وأعلنت الحكومة كذلك تنظيم حملات ميدانية مكثفة للتقصي للمشتبه بهم وعزل الحالات الإيجابية والمخالطين، إضافة إلى تعزيز قدرات المخابر وتكثيف التقطيع الجيني لتحديد السلالات المنتشرة والتفطن للسلالات المتحورة إن وجدت.

ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى تكثيف حملات التلقيح الميدانية الموسعة.

وتشهد ولاية القيروان منذ ما لا يقل عن أسبوعين تأزماً كبيراً في ظل تنامي انتشار فيروس كورونا، إذ أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، أن نسبة الفحوص الإيجابية من بين إجمالي الفحوص بلغت 50%.

وأكد والي القيروان، محمد بورقيبة، أن الوضع الوبائي في الولاية "خطير جداً"، مشيراً إلى أن عدد المرضى يتجاوز قدرات المستشفيات الاستيعابية.