حديقة حيوان هندية تعلن إصابة 4 أسود بالمتحور دلتا

المصدر: دبي-البيان

كُشف عن تسلسل الجينوم لنحو 4 عينات من أربعة أسود بحديقة حيوان تشيناي الهندية، أثبتت إصابتها بكوفيد-19 من سلالة Pangolin B.1.617.2 المرتبطة بالمتحور الجديد "دلتا"، وذلك وفقاً لتسميات منظمة الصحة العالمية التي صنفتها على أنه متحور مثير للقلق.

كانت حديقة الحيوان الهندية قد أرسلت عينات 11 أسد لاختبار سارس كوف -2 لدراستها من المعهد الوطني لأمراض الحيوان، وتم لاحقاً التأكيد على أن عينات 9 أسود كانت إيجابية وأن الحيوانات تخضع للعلاج الفعال.

وبحسب مصادر إخبارية، فقد مات اثنان من الأسود بالفعل في حديقة حيوان تشيناي، من بينهم واحد يبلغ من العمر 12 عاما يُدعى باثباناثان، توفي بعد إصابته يوم الأربعاء، ولبؤة تبلغ من العمر 9 أعوام، تدعى نيلا، توفيت في 3 يونيو. وحالياً، يعكف الأطباء البيطريون على علاج عشرة أسود مصابة أخرى في الحديقة الحيوان.

بالمقابل، ثبتت إصابة 8 أسود في حديقة حيوان حيدر أباد بفيروس كوفيد-19، لكن جميعها تماثلت للشفاء.