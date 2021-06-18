هل يصاب المتعافي من كوفيد19 بعد أخذ اللقاح؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة السعودية أن إصابة المتعافي من فيروس كوفيد19 مجددا بعد تلقيه اللقاح لازالت تحت الدراسة.

وكشفت الوزارة، أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان جميع المرضى المصابين تتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا.

وقالت، يعمل اللقاح بشكل عام على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أن من تلقى التطعيم بلقاح كورونا لن ينقل الفيروس عند الإصابة، لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات وإتمام الفترة اللازمة للعزل.

وأفادت بأن النظام المتبع في المملكة هو الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ممن سبق لهم الإصابة.

وكانت وزارة الصحة قد شددت أكثر من مرة أن لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بـكوفيد19، لكنه يحمي بنسبة كبيرة جدا من المرض الشديد في حال الإصابة، كما أنه يقلل فرص الدخول في حالة حرجة أو حدوث الوفاة بسبب الفيروس.