فرنسا تسقط إلزامية الكمامات

المصدر: أ ف ب

تخلت فرنسا اليوم "الخميس" عن إلزامية وضع الكمامات في الخارج ما يدل على تحسن الوضع الوبائي في أوروبا.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران "على الأراضي الوطنية، يتراجع الوباء وتجري السيطرة عليه". واذا كان الوباء لا يزال يتسبب بوفيات في فرنسا (45 وفاة الأربعاء) فان عدد الإصابات سجل تراجعا كبيرا (3058 حالة جديدة).

قررت الحكومة رفع إلزامية وضع الكمامات في الخارج والغرامة البالغة قيمتها 135 يورو التي كانت ترافق القرار، في أوج موجة حر ومع بدء مباريات كأس أوروبا.

وكان الكثير من الأهالي الذين أحضروا أولادهم الى المدارس الباريسية "الخميس" لا يزالون يضعون الكمامات إما قلقا أو بسبب عدم الاطلاع على الأخبار.

لكن وضع الكمامة يبقى إلزاميا في الداخل مثل الأماكن الثقافية والمتاجر والمكاتب ووسائل النقل العام.