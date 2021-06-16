هل تتعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تعارض استخدام أدوية التخدير مع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية التي نفت صحة هذه المعلومة، مُوضحةً أنه لا يوجد أي دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت رسالة نصية تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وهو الأمر الذي أكدت هيئة الدواء المصرية عدم صحته، واصفةً الرسالة بالمزيفة.

ونوهَّت الهيئة أن لقاحات كورونا في مصر آمنة وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، داعية إلى ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.