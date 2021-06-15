إسرائيل تلغي إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المغلقة

المصدر: وام

أعلنت إسرائيل اليوم إلغاء وجوب وضع الأقنعة الواقية "الكمامات" في الأماكن العامة المغلقة على خلفية تحسن الصورة الوبائية، وقال مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية حيزي ليفي في بيان "إلزامية وضع الكمامات ستلغى اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 يونيو".

وأشار البيان إلى أنه يتعين على غير المطعمين أو لمن لم يتعافى من "كورونا" الاستمرار في ارتداء الكمامات في مؤسسات الرفاه الاجتماعي والمؤسسات الطبية حيث يرقد المصابون فيها لفترات طويلة ودور رعاية المسنين.

كما يلزم المسافرون في الرحلات الجوية بوضع الكمامات وينطبق الأمر أيضا على المحجورين المتوجهين الى أماكن الحجر الصحي.

وراقبت وزارة الصحة ما إذا كانت ازالة القيود بموجب الشارتين البنفسجية والخضراء ستؤدي الى ارتفاع نسبة الاصابات بالوباء حيث اتضح انه ليس هناك ارتفاع كهذا وتم تشخيص 30 حالة اصابة فقط خلال الأسبوع الأخير.