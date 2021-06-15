عمان تسجل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى كورونا

المصدر: وكالة أنباء عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى كوفيد-19.

وسجلت عمان أعلى عدد وفيات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، حيث بلغ عدد الوفيات 33 حالة في يوم واحد فقط.

ورصدت السلطنة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و33 وفاة، وشفاء 570 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 238.566 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2565 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 212.064 حالة.