نوفافاكس الأمريكية: لقاحنا فعّال بنسبة تزيد عن 90% بما في ذلك المتحورات

المصدر: أ ف ب

قالت شركة نوفافاكس الأمريكية الإثنين إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90 في المئة بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

أضافت الشركة في بيان أن اللقاح "أظهر حماية بنسبة 100 في المئة ضد الأمراض المتوسطة والشديدة و90,4 في المئة في الإجمال". مشيرة إلى أن "الدراسة شملت 29,960 مشاركا في 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها".