الدنمارك تلغي ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

المصدر: د ب ا

ألغت الدنمارك حتمية ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة اليوم الاثنين.

وافقت الحكومة ومعظم الأحزاب البرلمانية على رفع القواعد المطبقة منذ أشهر، حيث يٌطلب من المواطنين الدنماركيين الآن ارتداء الكمامة في وسائل النقل في حال وقوفهم.

ومن المقرر أن يتم إلغاء الكمامات بصورة كاملة بحلول الأول من سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أنه يتم تخفيف القيود تدريجيا في الدنمارك منذ الربيع، حيث جرى فتح معظم الأماكن العامة مجددا، ماعدا الملاهي الليلية، التي ستفتح أبوابها في سبتمبر المقبل.

وقد ارتفعت حالات الاصابة الجديدة مع تخفيف القيود، ولكن ليس بصورة كبيرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تراجعت حالات الاصابة مجددا، حيث تم تسجيل 315 حالة إصابة فقط أمس الأحد، فيما تعد أدنى حصيلة منذ فبراير الماضي. مع ذلك، تم فحص عدد أقل من المعتاد في ذلك اليوم.