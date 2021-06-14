خبر سار من ألمانيا حول وضع الكمامة

المصدر: أ ف ب

في خبر مفرح يدل على قرب التغلب على الفيروس، تنوي ألمانيا رفع الالتزام بوضع الكمامة تدريجياً بفضل التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وفق ما ذكر وزير الصحّة الألماني الإثنين.

قال ينس شبان في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية "بفضل انخفاض معدل الإصابات، يمكننا الشروع على مراحل، وقد تكون الخطوة الأولى هي رفع وضع الكمامة في الخارج".

وأضاف "في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابات منخفضًا جداً ومعدل التطعيم مرتفعًا، يمكن أن يشمل ذلك تدريجياً الاماكن المغلقة".

في ألمانيا، يعتبر وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.

شهدت البلاد، مثل معظم جيرانها الأوروبيين، انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، مما سمح بتخفيف القيود.

تسارعت حملة التطعيم. وتلقى 48,1 بالمئة من السكان جرعة واحدة على الأقل في حين أن 25,7 بالمئة أصبحوا محصنين بالكامل.

ورُفع العديد من التدابير للحد من انتشار كوفيد-19 منذ منتصف مايو، فأعادت المطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية فتح أبوابها المغلقة منذ أشهر.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبرخت الأقاليم الألمانية إلى "دراسة" مدى جدوى وضع الكمامة على أراضيها.

في أوروبا، رفعت الدنمارك، المجاورة لألمانيا، الإثنين إلزامية وضع الكمامة، باستثناء وسائل النقل العام.