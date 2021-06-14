بعد الموجة الثالثة لكورونا والفطر الأسود.. الهربس يظهر في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكد الهند تنتهي من مأساة الموجة الثالثة لكورونا والفطر الأسود، حتى ارتفعت المضاعفات اللاحقة في المرضى المتعافين بشكل كبير، بدءًا من الفطر الأسود القاتل، ثم الفطريات البيضاء والصفراء، حتى أبلغ مستشفى في غازي آباد بالهند عن أول حالة إصابة بفايروس الهربس البسيط.

وأبلغ الدكتور بي بي تياجي من غازي أباد News18 أن أول حالة على الإطلاق من فيروس الهربس البسيط في الهند تم العثور عليها. ووصفه بأنه «خطير للغاية»، مؤكدا أنه إذا كان هناك تأخير في العلاج، فيمكن أن يكون هذا الفايروس أكثر فتكًا من Covid-19. وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

ووصف موقع مستشفى Cedars Sinai فيروس الهربس البسيط بأنه من النوع 1 (HSV-1) الذي يسبب التهاب الفم على النحو التالي: ظهور قرحة باردة، وحمى كأعراض تظهر على المريض.

ويعتبر الهربس سبب هذه الحالة المزمنة المزعجة والمؤلمة في كثير من الأحيان، وتستمر قروح الهربس (الآفات) عادة من أسبوع إلى 10 أيام، وغالبًا ما تحدث على الشفاه أو اللسان أو سقف الفم أو اللثة وتحدث القروح أولاً على شكل بثور مملوءة بالسوائل تنفجر (تتمزق) بعد يوم أو 2.

وغالبًا ما يرتبط فيروس الهربس من النوع 2 (HSV-2) بعدوى الهربس التناسلي، ومع ذلك، يمكن أن يصيب كلا النوعين من فيروس الهربس البسيط الفم والأعضاء التناسلية.

ويصاب الشخص بفيروس الهربس البسيط لبقية حياته، عندما لا يكون الفايروس نشطًا، فهو نائم في مجموعة من الخلايا العصبية، ولا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض للفايروس أبدًا بينما يعاني البعض الآخر من تفشي العدوى بشكل دوري.

ووفقًا لتقرير في بيزنس ستاندرد، يؤدي تنشيط عدوى الهربس إلى تساقط الشعر، ويواجه العديد من مرضى كوفيد19 في مرحلة الشفاء مضاعفات جلدية أو أخرى بسبب انخفاض المناعة.