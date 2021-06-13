مصر.. 179 مركزاً لتطعيم المسافرين

المصدر: دبي- البيان

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن البدء في تجهيز 179 مركزاً للتطعيمات الدولية، وتجهيزهم بكل المعدات اللازمة، على أن يدرج بها تطعيمات «كورونا» للمسافرين إلى الخارج، بحيث لا يكونون ضمن قوائم انتظار اللقاح.



ونقل موقع «اليوم السابع»، عن مصادر مصرية مسؤولة بالوزارة، قولها إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتطوير مراكز اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الدولية في مصر، وعددها 179 مركزاً، كما وجهت بصرف 350 جهاز حاسب آلي، لرفع كفاءة أعمال الميكنة بمراكز اللقاح.



وأوضحت المصادر، أن المراكز لم يتم تفعيل الخدمة بها حالياً بتوفير التطعيمات، وسيكون التعامل من خلال القيام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح، على أن يتم تسجيل كل البيانات على الموقع، ومن خلال الرقم الكودي الذي يتم إرساله لطالب اللقاح، ويتم طلب اللقاح في مراكز السفر الدولي، بموجب توفير المستندات الدالة على السفر.



وأشارت المصادر، إلى أن مراكز التطعيمات الدولية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وسيتم توفير لقاحات «كورونا» للمسافرين للخارج بالمجان، وحسب اعتماد الدول للقاح المتوفر من عدمه، كما سيتم دراسة مدى قابلية الدول في التطعيم بالجرعتين كاملتين، أو الاكتفاء بجرعة واحدة.



شهادة موثقة



وتابعت المصادر: سيتم منح الذين تم تطعيمهم، شهادة موثقة من وزارة الصحة باللغة العربية، على أن يتم توثيقها من وزارة الخارجية للسفر للخارج. وأضاف المصدر: نسعى لتيسير الأمور للجميع، وسنتوسع في التطعيمات لكل الفئات بشكل سريع، وبخاصة الفئات عالية الخطورة.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية، خصصت أكثر من 450 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى اللقاحات، وناشدت الوزارة المواطنين، التسجيل لتلقى لقاح فيروس «كورونا»، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.



وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول، بشأن فيروس «كورونا»، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل، لتلقى استفسارات المواطنين بشأن «كورونا» والأمراض المعدية.



من جانبه، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إن مصر تلقت حتى الآن 5.6 ملايين جرعة من لقاحات استرازينيكا وسينوفارم وسينوفاك، مشيرة إلى أنه تم توريد 2.5 مليون جرعة من «سينوفارم» إلى وزارة الصحة، و2.6 من «استرازينيكا»، و500 ألف من «سينوفاك». وأضاف أن مصر ستستقبل مليون جرعة من لقاح سينوفارم، خلال الأسبوع الجاري.