12 % مطعمو كورونا في سلطنة عمان

المصدر: مسقط - العمانية

بلغ إجمالي المُطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سلطنة عمان منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19) حتى يوم أمس 435 ألفاً و90 شخصاً بنسبة بلغت 12 في المئة.

وبلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى 264 ألفاً و335 شخصاً من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 61 في المئة فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين 170 ألفاً و755 شخصاً بنسبة بلغت 39 في المئة.

وتواصل وزارة الصحة العمانية حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر والتطعيم بالجرعة الأولى لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) الذين تبلغ أعمارهم من 12 عاماً فما فوق أي ما يعادل 70 في المئة من السكان وتُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد 19) التي وضعتها الوزارة.

وشهدت مراكز التحصين بجميع محافظات السلطنة اليوم الأحد إقبالاً جيداً منذ الصباح الباكر من قِبل المستهدفين للحملة الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد 19).