روسيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورنا خلال يوم واحد

المصدر: وام

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجل مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - 14723 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 13 فبراير ، مقارنة بـ 13510 إصابات في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خمسة ملايين و 208 ألاف و687 إصابة وتسجيل / 357 حالة وفاة/ خلال آخر 24 ساعة /مقابل 399 وفاة أمس/ ما يمثل انخفاضا في الوفيات، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 126 ألفا 430 حالة وفاة ، و تماثل 8994 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و801 ألف و 335 مريضا ، مع بقاء 280 ألفا و 922حالة نشطة .

وتوزعت الإصابات الجديدة على الاقاليم الروسية، حيث تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء (7704 إصابات) في أعلى حصيلة منذ 24 ديسمبر الماضي، بالإضافة الى اجراء حتى اليوم أكثر من 142.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 420 آلفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق، عن تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بعد تسجيل قفزة ملموسة ورصد ارتفاع في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" بالمدينة في الأيام الأخيرة.