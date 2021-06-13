الصحة السعودية تحذر المصابين بالسمنة المفرطة من مضاعفات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، المصابين بالسمنة المفرطة من أنهم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي - لا سمح الله - إلى تفاقم المرض.

وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو "متوسط إلى شديد" وارتفاع ضغط الدم، كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.