وداعاً للحقنة.. إطلاق «بخاخ أنف» مضاد لكورونا ويناسب الأطفال

المصدر: البيان الإلكتروني

في اختبار جديد للقاح مضاد لكورونا، اختبرت روسيا مؤخراً بخاخاً للأنف يحوي لقاح «سبوتنيك - في» الواقي من مرض كورونا ويناسب الأطفال بين سن 8 و12 عاما. وقال عالم روسي يوم أمس "السبت" إن بلاده اختبرت اللقاح وستطلقه للاستخدام في سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن ألكسندر جينتسبرج رئيس معهد «جماليا» الذي طور اللقاح الروسي وقاد دراسة حوله: «يستخدم بخاخ الأطفال اللقاح نفسه، فقط بدلا من الإبرة يوضع بخاخ».

ونُقل عن جينتسبرج قوله خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين: «من المتوقع أن تصبح الجرعة المخصصة للأطفال جاهزة للتوزيع بحلول 15 سبتمبر، لاسيما أن المجموعة البحثية اختبرته على أطفال تراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم».

وأوضح العالم الروسي قائلاً: «نطعّم مرضانا الصغار عن طريق الأنف، نستخدم اللقاح نفسه عبر بخاخ للأنف»، لكنه لم يصرح بعدد الأطفال الذين شاركوا في الدراسة.