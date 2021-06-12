خبير طبي يكشف عن مصير فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير طبي عن المصير المتوقع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحاً أنه سيتحول إلى فيروس موسمي.

وقال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي المصري للبحوث السابق، إن هناك فئتين حصلتا على مناعة ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى المتعافين من الوباء والحاصلين على اللقاح.

وأضاف الناظر، خلال لقائه أمس في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد"، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد البشر الذين أصبح لديهم أجسام مضادة، لافتاً إلى أن ذلك يجعل فيروس كورونا يتحول إلى فيروس ضعيف.

وأكد أن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي كبقية الفيروسات السابقة، مبيناً أنه سيتم الحصول على لقاح سنوي للوقاية من الإصابة به.