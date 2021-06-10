رغم التطورات المفرحة .. مسؤول طبي يحذر من كورونا

المصدر: د ب ا

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من أنه لا يزال هناك خطرا قائما بسبب فيروس كورونا المستجد، على الرغم من "التطورات المفرحة" المتعلقة بتراجع أعداد الإصابة بالفيروس.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "الفيروس ينتهز أي فرصة مهما كانت صغيرة- يجب ألا نمنحه إياها".

وأوضح فيلر أن ذلك يظهر مثلا في مؤسسات الرعاية الصحية، حيث لا يزال هناك أشخاص لم يتلقوا اللقاح بها، رغم ارتفاع معدل التطعيم، وتحدث حالات انتشار للعدوى، مؤكدا أن الوباء لم ينته.

وأضاف رئيس معهد "روبرت كوخ" أن عدد حالات الإصابة حاليا يزيد بمقدار عشرة أضعاف عما كان عليه قبل عام من هذا التوقيت، لافتا إلى أن كثيرين اعتادوا خلال فترة تفشي الوباء على أعداد إصابة ووفاة عالية.