الصحة العالمية: مستوى التلقيح في أوروبا ليس كافيا لتجنب عودة للوباء

المصدر: أ ف ب

حذّر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19 داعية إلى تجنب تكرار "خطأ" ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة" الوباء.

وتأتي هذه التصريحات فيما حصل ثلاثون في المئة من سكان المنطقة على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.

